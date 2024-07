PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sarà l’arciera Chiara Rebagliati la prima atleta dell’Italia Team a gareggiare ai Giochi Olimpici di Parigi2024. Domani, un giorno prima della Cerimonia d’apertura

lungo il fiume Senna, la savonese, bronzo sia individuale che a

squadre agli European Games di Cracovia del 2023, tra le 9.30 e le 12.30 disputerà il ranking round femminile nel suggestivo

palcoscenico dell’Esplanade des Invalides. “Non sapevo di essere la prima atleta azzurra in gara. Sono molto contenta ed emozionata. Quest’oggi ho fatto i primi tiri di prova e posso dire che mi sento pronta a competere. Vediamo cosa viene

fuori”, ha commentato Rebagliati. “L’attesa è finalmente terminata, è stato un anno molto impegnativo, questo campo e questa splendida location rendono ancora più gustose le frecce che andremo a tirare”. L’arciere azzurro Mauro Nespoli così parla alla vigilia dell’inizio delle Olimpiadi di Parigi, sua quinta partecipazione personale. Dopo il ranking round femminile in mattinata, nella sessione pomeridiana (14.15-17.15) sarà la volta delle 72 frecce di qualifica maschili con ben tre azzurri protagonisti: Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. “Quando diciamo agli altri atleti azzurri che iniziamo prima della cerimonia di apertura rimangono tutti abbastanza stralunati ma a noi serve per rompere il ghiaccio. Sarà sicuramente un campo ventoso e lo abbiamo già visto nei tiri di prova, le tribune alte direzioneranno il vento contro gli arcieri, le frecce andranno quindi più basse, ma potrebbero esserci anche dei cambi di direzione perchè il campo è molto grande, dovremo stare attenti” ha detto Nespoli.

“L’obiettivo è sempre quello di tornare a tirare per la medaglia in tutte e tre le competizioni: squadra, individuale e mixed team, io ci credo ed è un risultato alla portata, vincerà chi ci crederà di più. Sarò contento se dalla prima all’ultima freccia riuscirò a gestire il gioco come voglio io. Ho avuto la fortuna di avere dei maestri di assoluto livello come Ilario Di Buò, Marco Galiazzo e Michele Frangilli, qui sarò io a dover dare i consigli ai miei compagni che sono all’esordio e anche a Chiara che dovrà fronteggiare per la prima volta anche il pubblico dopo la prima Olimpiade a Tokyo”. Emozionato l’altro arciere azzurro

Federico Musolesi: “Sto vivendo sensazioni stupende soprattutto negli ultimi due giorni, con l’arrivo sia sul campo che nel villaggio olimpico diciamo che è cambiato qualcosa rispetto a prima quando comunque ero molto tranquillo. Godersela e divertirsi è sicuramente un obiettivo essendo la prima Olimpiadi, però poi in campo si va per andare il più avanti possibile sia a squadre che nell’individuale. Mauro Nespoli è fondamentale qui ma è stato indispensabile anche nei quattro anni precedenti, lui è quell’arciere che può farti fare tanta strada, i suoi racconti di Olimpiadi e non solo ci caricano, basta vedere come si allena e con quale passione continua a tirare, è un vero esempio. Io voglio riuscire ad affrontare l’Olimpiade come tutte le altre gare importanti, voglio lavorare su di me e su quello che abbiamo preparato, quella è la strada, non dipende da chi incontri, ma prima di tutto da te stesso”.

Infine Alessandro Paoli: “L’approccio inizialmente è stato molto teso soprattutto negli ultimi giorni prima di partire, poi quando siamo arrivati a Parigi mi sono rasserenato. Il campo di allenamento è bellissimo, il turno unico di tiro di sicuro è rilassante, mentre per quello che riguarda il campo delle finali è più coperto, oltre ad essere molto grande, e abbiamo notato che avremo sicuramente vento contro, un fattore da gestire al meglio. Separare la testa dal contorno che c’è nella fase di tiro non è per me facile, ci sto lavorando ormai da un anno e spero di raccogliere i frutti del lavoro già a questa mia prima Olimpiade, ieri devo dire che è andata bene, ora devo consolidare quello che ho fatto in tutto il percorso per arrivare fino a qui. In questo momento i miei compagni hanno molta fiducia in me e non posso deluderli”.

– foto Fitarco –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]