TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il tiro a volo targato San Marino non finisce di stupire. Dopo lo storico bronzo di due giorni fa conquistato da Alessandra Perilli nel trap, il primo nella storia per la Repubblica del Titano, arriva anche l’argento nel mixed team con Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Nella finale a due contro la Spagna, infatti, la coppia sammarinese ha perso 41-40. Bronzo agli Stati Uniti, vincenti nella finalina sulla Slovacchia. In precedenza, delusione per l’Italia: un ottimo Mauro De Filippis (74/75) non è bastato perchè Jessica Rossi ha colpito soltanto 67 piattelli su 75, relegando la squadra azzurra al 12° posto e quindi fuori dalle finali.

(ITALPRESS).