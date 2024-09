ROMA (ITALPRESS) – Con il Rally Appennino Reggiano si è conclusa la Zona 6 (Emilia-Romagna, Marche, Umbria) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Sviluppato su quattro gare, di cui tre su sterrato, questo raggruppamento ha visto i piloti alternare l’impiego delle Pirelli Scorpion da terra con le Pirelli PZero da asfalto. Nella classe regina, quelle del vetture Rally2, il successo è andato al giovane piacentino Christian Tiramani, che con la sua Skoda Fabia curata dalla GF Racing è anche uno dei protagonisti del Campionato Italiano Rally Terra in coppia con il navigatore Fabio Grimaldi. Fra le 2 ruote motrici conferma del vincitore dello scorso anno, il forlivese Franco Ricciardi, che con al fianco Mattia Bartolucci è andato a punti in tutte le gare della Zona 6 con la sua Peugeot 208 Rally4 preparata dalla V-Sport. Infine l’esperto pavese Marco Mangiarotti, grazie ai due successi di categoria nelle gare su terra, ha portato la sua Renault Clio curata dalla V-Sport sia al premio Pirelli che al titolo Aci Sport di zona, garantendosi un posto nel rally di finale della Coppa Italia, il Rally della Lanterna nel genovese in programma il 10 novembre.

