ROMA (ITALPRESS) – “In accordo con i nostri provider, TikTok sta provvedendo a ripristinare il servizio” negli Stati Uniti.

“Ringraziamo il Presidente Trump per aver fornito ai nostri provider di servizi la chiarezza necessaria e la garanzia che non

saranno soggetti ad alcuna sanzione rendendo TikTok disponibile a oltre 170 milioni di americani e consentendo a oltre 7 milioni di piccole imprese di prosperare”. È quanto si legge in una dichiarazione di TikTok che aggiunge: “È una presa di posizione forte a favore del Primo Emendamento e un chiaro rifiuto di ogni forma di censura arbitraria. Lavoreremo con il Presidente Trump a favore di una soluzione a lungo termine che mantenga TikTok negli Stati Uniti”.

