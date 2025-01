MILANO (ITALPRESS) – The Weeknd ha pubblicato il suo nuovo album, “Hurry Up Tomorrow”. Il disco arriva dopo il record segnato dal cantautore nel 2024: The Weeknd è diventato infatti il primo artista nella storia ad avere 27 canzoni con oltre 1 miliardo di streaming ciascuna su Spotify.

“Hurry Up Tomorrow” rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The Weeknd, composta dai precedenti “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia), mostrando anche un lato più personale dell’artista.

Originariamente previsto per il 24 gennaio, “Hurry Up Tomorrow” era stato rinviato a causa degli effetti devastanti degli incendi di Los Angeles e per rispetto di coloro che sono stati colpiti dal fenomeno. The Weeknd aveva scelto anche di cancellare il concerto previsto per l’uscita dell’album al Rose Bowl Stadium. Tutti i proventi della traccia dell’album “Take Me Back To LA” saranno devoluti alla LA Regional Food Bank, che sta fornendo assistenza alimentare d’emergenza alle persone direttamente colpite dagli incendi di Los Angeles.

