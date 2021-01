MILANO (ITALPRESS) – E’ online il video ufficiale di “Save Your Tears”, il nuovo singolo di The Weekend. Diretto da Cliqua, il video ha gia’ raggiunto in meno di 24 ore oltre 4 milioni di views. Il brano, gia’ Top 5 in radio, e’ il terzo singolo estratto da “After Hours”, album certificato disco d’oro tra i piu’ apprezzati da pubblico e critica del 2020 che nel corso dell’anno ha battuto ogni record. Il disco ha conquistato il titolo di album R&B piu’ riprodotto in streaming al suo debutto, e ha ottenuto il primato di album R&B piu’ ascoltato in streaming di tutto il 2020. Con la pubblicazione di “After Hours”, The Weeknd e’ diventato il primo artista a guidare contemporaneamente la Billboard 200, la Billboard Hot 100, la Billboard Artist 100, la Hot 100 Songwriters e la Hot 100 Producers.

(ITALPRESS).