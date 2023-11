LUCCA (ITALPRESS) – Torna in Italia una delle band più iconiche e anticonformiste della storia di tutti i tempi. Gli Smashing Pumpkins approdano al Lucca Summer Festival sul palco di Piazza Napoleone il 6 luglio 2024 per un evento incredibile all’insegna della grande musica internazionale. Evento ancora più straordinario data la presenza di Tom Morello in veste di special guest. L’iconico chitarrista dei Rage Against The Machine e Audioslave salirà sul palco in apertura di serata per scaldare il pubblico con il suo stile inimitabile.

Foto: ufficio stampa D’Alessandro e Galli

(ITALPRESS).