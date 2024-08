Tg Università – 5/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - IUL, al via il master su Media digitali e Sport - Giulia, da Bergamo a Palermo per studiare Relazioni Internazionali - L’Intelligenza artificiale contro il cambiamento climatico, un corso dell'Università Luiss abr/fsc/gtr/col