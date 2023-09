Tg Università – 4/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il 75% dei laureati in Italia trova lavoro entro un anno - Dal ministero 1,5 miliardi per gli Enti e le Istituzioni di ricerca - A Palermo il nuovo corso di laurea triennale in Scienze Gastronomiche fsc/mgg/gtr