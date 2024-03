Tg Università – 25/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Cattolica, a Piacenza, l'anno accademico al via con Brunello Cucinelli - Palermo, una Laurea honoris causa per il "puparo" Mimmo Cuticchio - 200 borse di studio per le vittime di terrorismo e criminalità fsc/gtr