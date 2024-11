Tg Università – 25/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - San Raffaele, ad Antonio Tajani laurea ad honorem in filosofia - Aeronautica, al via l'anno accademico degli Istituti di Formazione - Competenze del futuro, a Napoli "Build Your Future" di Intesa Sanpaolo fsc/abr/col/gtr