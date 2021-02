Tg Sport ore 17.30 – 26/2/2021

In questa edizione del telegiornale sportivo: - PIRLO: "SCUDETTO? CI CREDIAMO" - SORTEGGIO SFORTUNATO IN EUROPA LEAGUE PER LE ITALIANE - MIHAJLOVIC: "VAR? NON PENSO CHE.." - INTER, TAMPONI NEGATIVI PER LA SQUADRA