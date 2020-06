Tg Sport ore 17.30 – 24/6/2020

In questa edizione del telegiornale sportivo: - Roma, l'augurio di Pallotta per la gara con la Samp - Juve: Sarri prova Matuidi terzino - La Lazio omaggia le vittime di Covid-19 a Bergamo - Bottas verso l'Austria: il finlandese si sente in forma