Tg Sport ore 17.30 – 23/2/2021

In questa edizione del telegiornale sportivo: - IL COVID PORTA VIA GRESINI - INZAGHI: "NON CERCHIAMO PUNTI DEBOLI BAYERN" - ROMA: ZANIOLO TORNA IN CAMPO - MOURINHO MIGLIOR ALLENATORE DEL VENTUNESIMO SECOLO