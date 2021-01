Tg Sport ore 17.30 – 19/01/2021

In questa edizione del telegiornale sportivo: - Ufficiale: Mandzukic è del Milan - Lazio, accordo per il rinnovo di Inzaghi - Barca: Messi squalificato per 2 giornate - Il pallone racconta...Doppietta Ibra e Milan a +3