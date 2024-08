Tg Sport – 9/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia di Velasco stende la Turchia e conquista la finale di Volley - Acerenza quarto e Paltrinieri nono nella 10 km di fondo - Sinner contro polemiche e social “So io come stavo” - Inter ko in amichevole, Morata è arrivato a Milano - Canoa d'argento nel C2 500, Casadei e Tacchini "Vale tantissimo" ari/gsl