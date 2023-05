Tg Sport – 9/5/2023

In questa edizione: - Luci a San Siro, Milan e Inter pronte per il primo atto dell'euroderby - La Sampdoria retrocede in Serie B, quale futuro? - Basket, chiusa la stagione regolare e delineata la griglia playoff - Odette Giuffrida vince una medaglia mondiale - Internazionali d'Italia, si accende il tennis a Roma - Genoa dall'inferno al Paradiso, dopo un solo anno il Grifone torna in A gm/gtr