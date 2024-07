Tg Sport – 8/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fonseca “Voglio entrare nella storia del Milan” - Francia e Spagna per un posto in finale, sarà spettacolo - Nel giorno di Hamilton, le Ferrari ancora deludenti - Martin cade, Bagnaia vince ed è primo nel mondiale - Sinner è sempre devastante, anche Musetti e Paolini ai quarti - La Fitarco vola a Parigi con grandi ambizioni ari/gtr