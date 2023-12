Tg Sport – 7/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Fiorentina batte il Parma ai rigori e va ai quarti di coppa - Juventus e Napoli preparano la supersfida della 15ª giornata - Impresa Virtus Bologna, battuto il Barcellona in rimonta - Medaglie azzurre agli Europei di nuoto in Romania - Arianna Fontana fatta cadere di proposito, spunta un audio - Armstrong torna a parlare del doping, Pineau “un bandito” - Il futuro è in Juve-Napoli, Dazn lancia la body cam mrv