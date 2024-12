Tg Sport – 6/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tripletta di Noslin, la Lazio elimina il Napoli - Mondiale per Club, il sorteggio per le squadre italiane - Virtus Bologna, in panchina arriva Ivanovic - Sainz alla gara d’addio, col Mondiale costruttori sarebbe speciale - L'Asi compie 30 anni, Barbaro "Obiettivo continuare a crescere" /gtr