Tg Sport – 6/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Coppa Italia, Guendouzi trascina la Lazio ai quarti - Tris alla svizzera, azzurre stellari in Nations League - Niente da fare per l’Olimpia, il Bayern passa al supplementare - Conegliano devastante, dominio in champions con Stoccarda - La FIC illustra i risultati dei progetti finanziati da Sport e Salute mc/gtr