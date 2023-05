Tg Sport – 4/5/2023

In questa edizione: - Uragano Inter a Verona, il Milan fa flop con la Cremonese - Haaland, record di gol in Premier League in una stagione - Formula 1, dopo l'Azerbaijan piloti già in pista a Miami - Milano, sarà rivincita nella finale scudetto contro Conegliano - Duro attacco di Mourinho all'arbitro Chiffi, la procura apre indagine - 4 Maggio, il giorno del ricordo del Grande Torino ari/gsl