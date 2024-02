Tg Sport – 29/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter a forza 4, abbattuta anche l’Atalanta - Il Napoli esonda a Sassuolo, debutto shock per Bigica - Eterno Lebron James, protagonista della rimonta nel derby - Sonego, Arnaldi e Cobolli non decollano e sono eliminati - Pogba squalificato per 4 anni, carriera finita? - Pugilato, World Qualifying Tournament Per Parigi 2024 gm/gtr