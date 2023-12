Tg Sport – 29/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Salta la proroga del decreto crescita, mercato in difficoltà - Ancelotti rinnova col Real Madrid fino al 2026, niente Brasile - La nuova Supercoppa italiana, ecco il programma - Eurolega, vincono una super Virtus e una grande Milano - Pancalli “Alle Paralimpiadi di Parigi per confermarci, con qualche novità" glb/gtr