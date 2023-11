Tg Sport – 27/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Coppa Davis è azzurra per la seconda volta, Sinner decisivo - Lautaro risponde a Vlahovic, 1-1 tra Juventus e Inter - Bagnaia è ancora campione, vittoria a Valencia e trionfo - Verstappen fa 19 su 22, la Ferrari non supera la Mercedes - Il Pallone Racconta - Juve e Inter si sono accontentate - La Lega Nazionale Dilettanti si schiera contro la violenza sulle donne mc/gtr