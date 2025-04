Tg Sport – 24/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Milan stende l’Inter 3-0, doppio Jovic per la finale - La Juve cade a Parma, colpo Fiorentina a Cagliari - Cinà passa il turno a Madrid, ok anche Cobolli - La Moto GP fa tappa a Jerez, Bagnaia “Qui sempre veloci” - Serie B, tutto pronto per un gran finale di stagione gsl