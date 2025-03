Tg Sport – 24/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Rimonta solo sfiorata, Germania - Italia finisce 3-3 - Esonerato Thiago Motta, la Juventus a Igor Tudor - Mondiali indoor, oro per Furlani nel salto in lungo - Doppietta McLaren in Cina, Ferrari squalificate - La Barba al Palo - Poca Juve, poca Italia gsl