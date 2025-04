Tg Sport – 23/4/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Definito il quadro della 34^ giornata, Inter-Roma domenica 27 - Il Bologna vuole prendersi la finale di Coppa Italia - Conegliano si prende lo Scudetto, il settimo consecutivo - Lucia Bronzetti sorride a Madrid, battuta l’ex numero 1 Osaka - La Moto GP torna in Europa, tutto pronto per Jerez /gtr