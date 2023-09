Tg Sport – 22/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Atalanta e Roma, buona la prima in Europa League - Conference League, la Fiorentina pareggia in Belgio - La Francia risponde all'Italia, 96-0 alla Namibia - Martina che peccato, fuori a Guadalajara dopo 4 match point - Il Pallone Racconta - Inter-Juve duello a distanza ari/gtr