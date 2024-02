Tg Sport – 21/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Primo round all’Inter, Arnautovic piega l’Atletico Madrid - Il Milan per gestire in Francia, la Roma per vincere all’Olimpico - Berrettini pronto al rientro, l’Italia vuole ritrovare il suo campione - Champions Volley donne, Conegliano e Milano super - L'equitazione italiana si gode i successi ma testa ora a Parigi ari/mrv