Tg Sport – 19/5/2021

In questa edizione del telegiornale: -IMMOBILE-CAIRO, INTERVIENE LA LAZIO - GATTUSO VUOLE PORTARE VIA INSIGNE - MOURINHO, TIFOSI DEL TOTTENHAM RIMPIANGONO IL SUO ADDIO - IL PALLONE RACCONTA...TORO SALVO, BENEVENTO IN B