Tg Sport – 18/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Real resiste e passa a Manchester, sfida al Bayern - Serie A, il derby e caldi scontri diretti salvezza - Scandicci super, battuta Conegliano in Gara-1 - Nadal fuori a Barcellona, out anche Musetti - Confronto su idee e criticità, Lnd lancia "Quarto Tempo" gm/mrv