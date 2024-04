Tg Sport – 15/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Paura per Ndicka a Udine, pari per Milan e Inter - Vinales vince il GP delle Americhe, Bagnaia quinto - Monza espugna Trento, sarà finale con Perugia - La Barba al Palo - Complimenti, signor Ranieri gm/gtr