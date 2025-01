Tg Sport – 15/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Spettacolo a Bergamo, l’Atalanta riprende la Juve - Il Milan ribalta il Como, decisivo Rafa Leao - L’Olimpia trova il terzo successo consecutivo in Eurolega - Volano Bolelli e Vavassori, si ferma il cammino di Passaro - Serie B, Pisa e Sassuolo in fuga per la promozione gsl