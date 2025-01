Tg Sport – 14/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Un super Maldini trascina il Monza, Fiorentina ancora ko - Kvara verso Parigi, l’Inter aspetta il Bologna - Presentato il nuovo Giro d’Italia, si parte in Albania - Super Berrettini in Australia, derby a Musetti su Arnaldi - Malagò "Su Sinner fatti chiari, totalmente ottimista e sereno" /gtr