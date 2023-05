Tg Sport – 12/5/2023

In questa edizione: - Bove lancia la Roma, Gatti salva la Juve che recrimina per un rigore. - Fiorentina rimontata dal Basilea, ora serve l'impresa in Svizzera - Arnaldi super contro Schwartzman, bene Sonego e Cecchinato - Eurolega, ecco le squadre che giocheranno le Final Four a Kaunas - Il Pallone Racconta - Ora si lotta per Champions e salvezza glb/gtr