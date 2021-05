Tg Sport – 12/5/2021

In questa edizione del telegiornale: - GRAVINA: "IL RINNOVO DI MANCINI É AI DETTAGLI" - LAZIO, IL RINNOVO DI INZAGHI É IN BILICO - ITALIA, VERRATTI OUT DAI CONVOCATI? - UFFICIALE: CAVANI HA RINNOVATO CON LO UNITED