Tg Sport – 12/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Primo round alla Juventus, battuto il PSV - Spettacolo a Manchester, il Real vince 3-2 - Tamberi va avanti “Ci vediamo a Los Angeles 2028” - Non basta Paris all’Italia, tripletta Svizzera in combinata - Scherma, Mazzone "Quadriennio impegnativo, mantenere alta tradizione" gm/gtr