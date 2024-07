Tg Sport – 11/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Un Musetti da sogno è in semifinale a Wimbledon - L’Inghilterra è in finale, Olanda ko al novantesimo - Sarà Argentina-Colombia la finale di Coppa America - Serie B, ecco i calendari della nuova stagione - Il canottaggio italiano pronto per Parigi 2024 gm/gtr