Tg Sport – 11/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Inter accorcia sul Napoli, vittoria con la Fiorentina - Il Milan in Olanda per la Champions, Gimenez con la sua ex - Ecclestone “Hamilton in Ferrari non durerà” - Nba, debutto vincente per Doncic coi Lakers - Milano-Cortina, Salvini “Milano più bella e più socialmente accessibile dopo i Giochi” gm/gtr