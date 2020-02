Tg Salute – 7/2/2020

In questo numero del Tg Salute: continua a crescere la raccolta di plasma in Italia, che nel 2019 ha fatto segnare un +1.4% rispetto all’anno precedente; i tumori infantili e adolescenziali colpiscono soggetti fragili dal punto di vista emotivo e relazionale che necessitano di essere protetti e guidati nell’elaborazione del proprio vissuto; Aiop e Aris rassicurano sul rinnovo del contratto nazionale del personale non medico nelle strutture private.