Tg Salute – 5/6/2020

In questo numero del Tg Salute: via libera alla rimborsabilita' da parte del Servizio Sanitario Nazionale di cemiplimab, il primo anticorpo monoclonale anti-PD-1 specifico per il trattamento del carcinoma cutaneo a cellule squamose (CSCC) avanzato; l'emergenza sanitaria ha cambiato le abitudini, riducendo anche l’attenzione sul tema della contraccezione; nella Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla l'Associazione Luca Coscioni ha fatto il punto della situazione sulla qualità dei servizi sanitari offerti in Italia.