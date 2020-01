Tg Salute – 3/1/2020

In questo numero del Tg Salute: l'approccio Human Value Based per ridurre gli sprechi nella sanita' pubblica; anche quest’anno la Spinal Cord Stimulation (SCS) ha conquistato il centro dell’attenzione del Congresso dell’International Neuromodulation Society giunto alla sua ottantaduesima edizione; nuova frontiera della ricerca sull'epilessia. col/sat/red