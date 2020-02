Tg Salute – 28/2/2020

In questo numero del Tg Salute: l'Istituto Superiore di Sanità aggiorna il vademecum sull'emergenza coronavirus; Task force dei medici di medicina generale contro il coronavirus; per i professionisti delle professioni sanitarie - infermieri in testa - arrivano dalle Regioni le prime indicazioni che riconoscono loro le "competenze avanzate" previste dall'ultimo contratto. sat/red