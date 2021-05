ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata particolare perchè sta ricominciando a tornare il turismo, sappiamo che è un percorso e il fatto che Adr stia lavorando intensamente e abbia aperto ai voli Covid tested è un motivo ulteriore per venire in Italia”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della presentazione del protocollo d’intesa con Aeroporti di Roma per la trasmissione del Tg Roma Informa in aeroporto. Nei due ledwall presenti all’uscita dei passeggeri al terminal T3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino verranno trasmessi i Tg Roma Informa per promuovere le attività e le iniziative portate avanti dal Campidoglio. La Convenzione stipulata oggi avrà durata di un anno ed è rinnovabile.

“Stiamo iniziando a lavorare a 360 gradi sul tema dell’accoglienza – ha aggiunto Raggi -. Roma grazie alla collaborazione con Adr su due schermi trasmetterà il Tg Roma Informa e ci siamo concentrati su iniziative sul tema culturale. Diamo alcune informazioni che i turisti potranno apprezzare, le notizie sulle regole da seguire e un set di contenuti sarà tarato sugli eventi che la città ospiterà. In questo modo diamo una prima carrellata di notizie a chi arriva a Roma”.

“Siamo lieti di aderire a questa iniziativa – ha commentato Marco Troncone -, di dare l’opportunità ai passeggeri di conoscere le bellezze della capitale appena arrivati. Fa parte di uno sforzo che stiamo facendo, per operare in stretta collaborazione con le nostre istituzioni. Stiamo lavorando per rilanciare il turismo, sul trasporto e il collegamento con la città. Aeroporti di Fiumicino è il primo punto di arrivo in cui si ha l’esperienza con la città. Abbiamo investito tanto per essere l’aeroporto più sicuro. Con i Covid tested stiamo raccogliendo i primi frutti degli sforzi fatti e i turisti stanno finalmente arrivando, sperando che molto presto la città si affolli ancor di più”.

