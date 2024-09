Tg News – 9/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: Sangiuliano-Boccia, Corte dei Conti apre indagine Draghi: “Serve cambiamento radicale per rilanciare Ue” Valanga sul Castore, coinvolti alpinisti Schillaci, condizioni stazionarie ma gravi Ravenna, anziano uccide moglie e poi chiama 112 Policlinico Foggia, altra aggressione ad infermieri Il ghiacciaio della Marmolada entro il 2040 sparirà Tajani: “Crescita economica strada giusta per ridurre debito” Previsioni 3B Meteo 10 Settembre mrv