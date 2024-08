Tg News – 9/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Ue bacchetta l’Italia sulla peste suina - Mosca colpisce supermercato nel Donetsk, 10 morti - Annuncio Iran: nuovi missili altamente esplosivi e non rilevabili - Sciopero balneari di due ore, guerra sui numeri - 33 lavoratori indiani ridotti in schiavitù, 2 arresti in Veneto - Spalle alla giuria e uomo in meno, la protesta del Settebello - Scatta il weekend più trafficato e più caldo d’Agosto - Santanchè: “Puntare su turismo di qualità” - Previsioni 3B Meteo 10 Agosto gsl