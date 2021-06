Tg News – 9/6/2021

In questa edizione del Tg News troverete: - Afghanistan, l’Italia ammaina la bandiera dopo quasi 20 anni, - Ripartenze e riaperture: tornano le opportunità di lavoro offerte dalle imprese - Save the children: 1,3 milioni di minori in stato di povertà assoluta - El Salvador: primo Paese al mondo a legalizzare Bitcoin