Tg News – 9/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esplosione in una centrale idroelettrica del Bolognese - Identificata donna morta in ex chiesetta ad Aosta - Stupro di gruppo, arrestati 4 italiani a Palma - Incidente per Dovizioso in pista da cross nell’Aretino - Via libera al Def, Pil 2024 abbassato all’1% - Willy, Pg Cassazione chiede nuovo processo per fratelli Bianchi - Rapporto Cnt: donazioni e trapianti record - La mafia usa l'IA nel dark web, all'Onu l'allarme cybercrime - Previsioni 3B Meteo 10 Aprile mrv