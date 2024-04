Tg News – 29/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ariston, Mosca non cede, Farnesina chiede aiuto Bruxelles - Raid israeliano su Rafah e Gaza City, 27 morti - Governo prepara bonus tredicesime e sgravi - Tangenti su variante urbanistica in Brianza, 9 arresti - Stupro Palermo, i 6 imputati rinunciano a rito abbreviato - Premier spagnolo Sanchez resta al governo - Depardieu in stato di fermo per essere interrogato - Energia, investimenti e dialogo pubblico-privato per Net Zero - Previsioni 3B Meteo 30 Aprile mrv